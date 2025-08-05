В Госдуме предложили ввести единые дни бесплатной парковки в России

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В России могут ввести единые правила работы парковок

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Инициатива позволит устранить неравенство между регионами.

В России хотят ввести единые для всех регионов правила работы парковок. В Госдуме предложили разрешить автомобилистам по всей стране не платить за стоянку в воскресенье и праздники.

Сейчас в разных субъектах действуют свои нормативы в отношении взимания платы за стоянку машин. Эксперты считают, что новые правила позволят избежать ситуаций, когда автомобилист, оказавшись в чужом регионе, получает штраф из-за того, что по привычке не заплатил за стоянку в праздничный день.

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В Госдуме предложили ввести единые дни бесплатной парковки в России

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