Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Цели были поражены российскими военнослужащими с помощью высокоточных снарядов «Краснополь».

Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; 5-tv.ru

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Российские артиллеристы группировки «Восток» уничтожили пункты временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что артиллерийские расчеты поражали цели с помощью управляемых высокоточных снарядов «Краснополь». Эти боеприпасы калибра 152 или 155 миллиметра предназначены для поражения бронированных целей и военных объектов. Благодаря аэродинамическим свойствам, они планируют, за счет чего увеличивается дальность и сокращаются ограничения по облачности.

Как рассказали в Минобороны, пункты временной дислокации боевиков ВСУ были выявлены в ходе воздушной разведки с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее, писал 5-tv.ru, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение двух часов перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников в небе над Калужской и Брянской областями.

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