«Обязательно нужно хулиганить»: Арзомасова и Авербух о воспитании детей

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 31 0

У Арзамасовой и Авербуха разный подход к воспитанию детей

«Обязательно нужно хулиганить»: Арзомасова и Авербух о воспитании детей

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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У знаменитых супругов два наследника — четырехлетний Лев и годовалая Лея.

У актрисы Елизаветы Арзамасовой и ее мужа, чемпиона мира по фигурному катанию Ильи Авербуха разные подходы к воспитанию детей. Слова знаменитой пары, произнесенные на фестивале «Таврида. АРТ», цитирует издание StarHit.

Звезды воспитывают двух наследников: четырехлетнего сына Льва и годовалую дочь Лею. При этом их подходы к взаимодействию с детьми отличаются. Елизавета предпочитает разговаривать с ребенком вместо того, чтобы ругать. И не применяет в воспитании шантаж, чтобы не превращать, например, мультфильмы в запретный плод, который непременно нужно заполучить.

«Я думаю, что обязательно нужно хулиганить. Особенно до какого-то определенного периода пока хулиганства неосознанные, а вот такие какие-то нежные, безобидные. Обязательно нужно давать ребенку эту возможность», — заявила Арзамасова.

Ее муж признался, что у него совершенно другой подход к данному вопросу. Спортсмена самого воспитывали в строгости и даже могли применить физическую силу. Поэтому он удивляется терпению супруги, которая готова разбирать с сыном все его проступки.

«И вот они проговаривают, проговаривают, проговаривают. И мне как-то на этом фоне некомфортно врезать», — заявил Авербух.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Арзамасова и Авербух устроили романтический отдых во Франции.

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