Домашний зоопарк: у жителя Кизляра на участке нашли льва и тигренка

Хищников временно забрали в питомник.

У жителя Дагестана изъяли необычных питомцев. Во дворе частного дома в Кизляре находились сразу два хищника.

Десятимесячный лев жил в самодельном вольере из обычной металлической сетки, а трехмесячный тигренок свободно гулял по огороду, словно домашняя кошка. Разрешения на содержание диких животных у хозяина не было, поэтому зверей временно передали в питомник.

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