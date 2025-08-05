Домашний зоопарк: у жителя Кизляра на участке нашли льва и тигренка
Лев и тигренок жили во дворе частного дома в Кизляре
Фото, видео: Jan Fromme/ТАСС; 5-tv.ru
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Хищников временно забрали в питомник.
У жителя Дагестана изъяли необычных питомцев. Во дворе частного дома в Кизляре находились сразу два хищника.
Десятимесячный лев жил в самодельном вольере из обычной металлической сетки, а трехмесячный тигренок свободно гулял по огороду, словно домашняя кошка. Разрешения на содержание диких животных у хозяина не было, поэтому зверей временно передали в питомник.
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