«КняZz» в Москве: группа даст два концерта в память о Михаиле Горшеневе

На сцене прозвучат лучшие песни легендарного «Короля и Шута».

Фанатов легендарной группы «Король и Шут» ждет уникальный подарок. Лучшие песни из репертуара коллектива прозвучат на вечере памяти Михаила Горшенева в Москве. Андрей Князев и группа «КняZz» сыграют для столичных зрителей два концерта, 7 и 8 августа.

Какие сюрпризы готовят столичным панкам музыканты, и как прошло шоу в Петербурге — расскажет корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

На такие концерты билеты раскупают за несколько месяцев. А фанаты выстраиваются в очереди еще во время саундчека. Вечер памяти Михаила Горшенева. Песни — только из репертуара «Короля и шута».

Лучшие композиции легендарной группы звучат в Ледовом дворце. Это та площадка, на которой «Король и Шут» ни разу не выступал сольно. Так что «КняZz» заполняет пробел, восхищая теми самыми хитами фанатов. Тысячи поклонников со всей страны знают каждый аккорд, каждое слово программы. Вместе с Андреем Князевым воскрешают «Мертвого анархиста», хором исполняют «Гимн шута» и плачут под инструментальную версию «Воспоминаний о былой любви».

та программа — особенная и для зрителей, и для самой группы «КняZz».

«Энергетика бешеная, я думаю, что до пяти утра я не засну», — признался музыкант группы «КняZz» Димитрий Наскидашвили.

На репетициях музыканты отрабатывают каждую композицию: чтобы звучала так же, как 15-20 лет назад.

«Подразумевается аутентичность, хочется, вот как у Моцарта разные интерпретации, и здесь то же самое», — отметила скрипачка группы «КняZz» Ирина Сорокина.

«Отличается атмосфера самого концерта, потому что кто-то приходит немножко взгрустнуть, а кто-то просто немножечко порадоваться», — рассказал музыкант группы «КняZz» Альберт Визенберг.

А вот анимация на экранах постоянно обновляется. Петербургские зрители первыми увидели новое интро к песне «Волосокрад» — хиту 2002-го! Теперь очередь клипа на «Танец злобного гения» в формате 3D-графики. Персонажей, как всегда, создает и в прямом смысле оживляет лично Андрей Князев.

«Некоторые из этих персонажей повторяют мимику с меня, то есть это я им мимику давал», — поделился лидер группы «КняZz» Андрей Князев.

Параллельно музыканты работают и над новым альбомом. Группе «КняZz» в этом году — 15 лет. Подарком для поклонников станет сборник лучших песен, не просто взятых из прошлого, а переизданных.

«Я хочу не просто это назвать банально „The Best“, я дам этому альбому название», — признался лидер группы «КняZz».

И еще один сюрприз: теперь группа снимает свои крупные концерты, чтобы потом показывать их на всю страну. Первый опыт — юбилей Андрея Князева на сцене петербургского КСК. Он был в 2023-м. Эксперимент потребовал немало времени: нужно было доработать запись до идеального эфирного звучания.

А 7 и 8 августа создатели панк-историй и рок-баллад выйдут уже на сцену VK Stadium — вновь вспомнить бессмертные творения Князя и Горшка и погрузить зрителей в неповторимый сказочный мир, который объединяет поколения.

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