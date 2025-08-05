ВС РФ освободили Январское в Днепропетровской области

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 46 0

Об успехах российской армии сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ освободили Январское в Днепропетровской области

Фото: Река Александр/ТАСС

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ВС РФ освободили Январское в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что подразделения «Север» улучшили тактическое положение, группировка «Запад» — положение по переднему краю. Также были нанесены удары по украинской транспортной инфраструктуре, которая используется в интересах ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщили в Минобороны, ВС РФ взяли под контроль село Александро-Калиново. В ходе боев противник на этом участке фронта понес потери как в живой силе, так и в военной технике.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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