Собянин открыл первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 35 0

Новый комплекс расположен на Рябиновой улице.

Собянин открыл первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Мэр Москвы совместно с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут открыл первый флагманский многофункциональный центр (МФЦ) для регистрации самоходной техники. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Новый комплекс расположен на Рябиновой улице. В Москве зарегистрировано более 130 тысяч единиц самоходной техники, включая экскаваторы, асфальтоукладчики, погрузчики, тракторы, сельхозмашины и квадроциклы. Ранее процесс их регистрации был достаточно сложным.

Теперь все услуги можно получить в режиме «одного окна» за одно посещение: от постановки техники на учет и прохождения техосмотра до сдачи экзаменов и получения удостоверений на управление.

Срок оказания услуг в новом центре сократится минимум в два раза. Аналогов такого комплекса в России пока нет. Центр оснащен современными технологическими решениями, предусмотрены комфортные зоны ожидания, система электронного сопровождения, кафе и благоустроенная территория.

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Собянин открыл первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники

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