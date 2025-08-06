«Лишь в одном случае»: адвокат Гуцул рассказал о шансах на ее освобождение

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 32 0

Адвокат Морару: приговор Гуцул может быть отменен в случае смены власти после парламентских выборов

«Лишь в одном случае»: адвокат Гуцул рассказал о шансах на ее освобождение

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Главу Гагаузии ранее приговорили к семи годам по делу о якобы финансировании оппозиционной партии «Шор».

Приговор, вынесенный башкану Гагаузии Евгении Гуцул, может быть пересмотрен в случае изменения политической обстановки после выборов в парламент. Об этом «Известиям» сообщил ее адвокат Сергей Морару.

«Результат рассмотрений в апелляционной и Высшей судебной палатах связан с результатами предстоящего голосования. То есть если после выборов у правящей партии не будет большинства, то приговор может быть совсем другой. <…> Поэтому Гуцул может быть оправдана лишь в одном случае: если после выборов правящая партия окажется в меньшинстве. Если же партия получит большинство, то тогда ничего не изменится», — сказал он.

Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гагаузии к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». В этот день у здания суда прошли митинги в ее поддержку. Пострадала не только Гуцул. Уголовные дела возбуждены против многих оппозиционных политиков, депутатов задерживают в аэропорту Кишинева за поездки в Россию. А протесты запрещают на срок — за 30 дней до и 30 дней после выборов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у младшего сына главы Гагаузии Евгении Гуцул проблемы со здоровьем.

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