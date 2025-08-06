Бывший госсекретарь Дагестана причастен к хищению «Дагнефтепродукта»

Бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов причастен к хищению у государства комплекса «Дагнефтепродукт», стоимость которого оценивается примерно в 100 миллиардов рублей. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Государству возвращен ранее похищенный нефтеперевалочный комплекс „Дагнефтепродукт“ и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО „Дагнотех“, общей стоимостью более 100 миллиарда рублей», — отметили в ведомстве.

Магомедов был генеральным директором «Дагнефтепродукта» с 1991 по 2005 год, когда предприятие еще принадлежало государству. После приватизации в 2005 году он продолжил руководить компанией до 2010 года. По версии следствия, приватизация предприятия была проведена с использованием мошеннической схемы, в результате чего имущество было реализовано по заниженной цене в пользу подконтрольных лиц.

В результате расследования часть имущества у Магомедова и других фигурантов дела арестовали на сумму более трех миллиардов рублей.

«Дагнефтепродукт» — это единственный оператор по перевалке нефти в морском порту Махачкалы. Имущественный комплекс предприятия включает 67 земельных участков и более 360 зданий и сооружений, в том числе склады, автозаправочные станции, трубопроводы и прочую инфраструктуру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-министра строительства Забайкалья задержали за хищение средств.

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