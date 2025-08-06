Хватаются за оружие: почему подростки проявляют крайнюю степень агрессии

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Психолог Батеева: агрессия у подростков становится следствием влияния социума

Хватаются за оружие: почему подростки проявляют крайнюю степень агрессию

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

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Человек в этом возрасте особенно сильно уязвим психологически.

К проявлению крайней формы агрессии подростков приводит совокупность биологических и социальных факторов. О том, почему школьники становятся опасными для окружающих, изданию aif.ru рассказала психолог Рената Батеева.

Эксперт подчеркнула, что каждый случай проявления чрезмерной агрессии индивидуален, и его нужно разбирать отдельно. Однако есть несколько общих факторов, которые чаще всего становятся причиной насилия со стороны несовершеннолетних.

Специалист отметила, что агрессия в данном возрасте — это сочетание биологических, психологических и социальных аспектов. Биологические связаны с гормональными изменениями в ходе полового созревания и не до конца развитой префронтальной корой мозга, регулирующей импульсы.

К психологическим аспектам относятся стремление к независимости, особая чувствительность к критике, юношеский максимализм и не диагностированные ментальные заболевания. К социальным — взаимодействие с другими людьми, причем как внутри семьи, так и за ее прелюдами.

«К семейным факторам можно отнести безразличие и недостаток внимания родителей либо чрезмерный контроль и гиперопеку, приводящие к конфликтам и иногда к насилию в семье. Подростковая агрессия нередко возникает в семьях с отсутствием эмоциональной связи и там, где подавляется самостоятельность и автономность подростка», — отметила психолог.

Не менее важно, с кем и как общается ребенок вне семьи. К агрессии могут привести буллинг, давление со стороны сверстников, социальное неравенство и влияние плохой компании.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как не пропустить депрессию у школьника перед 1 сентября.

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