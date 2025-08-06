Профессор РЭУ Салтыковский арестован по обвинению в государственной измене

В Москве был арестован профессора Российского экономического университета имени Плеханова, доктора экономических наук Вадима Салтыковского по обвинению в совершении государственной измены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Лефортовского районного суда.

Решение по делу Салтыковского приняли 28 июля 2025 года. Срок ареста установлен до 25 сентября.

Представители суда отметили, что меры пресечения были избраны по ходатайству следствия. Подробности дела и суть выдвинутых обвинений не разглашаются.

Салтыковский преподавал студентам курсы по мировой экономике, а после возбуждения уголовного дела его страница исчезла с официального сайта РЭУ.

Помимо работы в РЭУ, Вадим Салтыковский занимал руководящие посты в Государственном университете управления и Московском государственном лингвистическом университете, был заместителем председателя комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при Торгово-промышленной палате России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве вынесли приговор супружеской паре за госизмену. По данным следствия, оба работали на украинскую разведку.

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