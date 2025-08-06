Крупнейший нефтекомплекс Северного Кавказа вернули государству

Силовым структурам удалось вскрыть схему хищения активов.

Крупнейший нефтекомплекс Северного Кавказа «Дагнефтепродукт» вернули государству. Масштабную операцию, в ходе которой спецназ с вертолета десантировался на один из объектов, провела ФСБ. Обыски прошли в том числе в Доме правительства республики. Силовикам удалось вскрыть схему хищения активов.

Фигуранты лишились имущества на астрономическую сумму — три миллиарда рублей. Детали расследования знает корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Это крупнейшая спецоперация за последние годы. Вертолет поднимается в воздух. Сотрудники ФСБ десантируются на нефтебазе в Махачкале. Владельцы на берегу моря построили офис с бассейном во дворе.

Вот, за кем пришли силовики. Это бывший госсекретарь Дагестана, Магомед-Султан Магомедов. Обыски прошли по 70 адресам в республике и в Москве. Спецназ входит в огромный пятиэтажный особняк в центре Махачкалы. Чтобы понять размах и масштабы, достаточно взглянуть на ворота высотой в три человеческих роста.

Во дворе силовики вскрывают сейф — внутри оказалось оружие. Подозреваемый сам показывает личные владения и открывает помещения. Следователи изъяли документы, которые подтверждают участие фигурантов в мошеннических схемах. Вот, на столе кипа удостоверений, золотые антикварные часы и премиальные швейцарские.

«Сотрудники ФСБ провели обыск и в рабочем кабинете чиновника, в здании главы и правительства Дагестана. В итоге Магомед-Султана Магомедова и его заместителей забрали на допрос», — рассказывает корреспондент.

По разным адресам у чиновникам нашли наличные стопками, доллары, евро, украшения, драгоценности, часы класса люкс.

«Вот так пришлось вскрывать очередной сейф. Внутри миллионы в долларах, рублях и евро. Золота и бриллиантов — не меньше. У фигурантов этого дела арестовано имущество на три миллиарда рублей», — рассказывает корреспондент.

По данным следствия, в начале нулевых бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов использовал служебное положение, чтобы незаконно перевести предприятие из федеральной в республиканскую собственность. Затем комплекс был продан подконтрольным ему лицам по заниженной стоимости.

Так ФСБ, Генпрокуратура и МВД России пресекли масштабную схему хищения государственного имущества. Речь идет о крупнейшем нефтеперевалочном комплексе на Северном Кавказе —предприятии «Дагнефтепродукт». Сейчас комплекс возвращен в госсобственность, также удалось вернуть новый нефтеперерабатывающий завод «Дагнотех». Общая стоимость активов — свыше 100 миллиардов рублей.

Магомед-Султан Магомедов уволен с должности госсекретаря Дагестана «в связи с утратой доверия». Расследование уголовного дела продолжается. Генпрокуратура уже выиграла иск о конфискации всего имущества семьи Магомедова.

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