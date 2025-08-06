В Госдуме рассказали об интеграции «Госуслуг» в мессенджер МАХ

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Горелкин: сайт «Госуслуги» появится в мессенджере МАХ уже через несколько недель

«Госуслуги» появятся в национальном мессенджере Max уже через несколько недель

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Он также будет поддерживать электронную подпись, что позволит получать услуги напрямую.

Интеграция портала «Госуслуги» с национальным мессенджером Max будет завершена в ближайшие недели. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Все необходимые ведомственные разрешения были получены еще два месяца назад. Примерно тогда же стартовало закрытое тестирование, а Минцифры официально объявило о проработке интеграции МАХ и Госуслуг», — говорится в публикации.

По словам Горелкина, интеграция практически завершена и полностью соответствует высоким требованиям безопасности, предъявляемым к государственным информационным системам.

Защита персональных данных и устойчивость к хакерским атакам остаются приоритетными задачами для команды разработчиков, которые применяют проактивный подход к кибербезопасности. Среди используемых мер — постоянный мониторинг угроз, программы bug bounty, анализ кода с помощью искусственного интеллекта и антифрод-технологии.

Зампредседателя комитета отметил, что на российском рынке мало мессенджеров, которые так серьезно относятся к вопросам безопасности, как Max. По его мнению, информационная активность с распространением необоснованных претензий связана с опасениями конкурентов, которые боятся уступить рынок национальному продукту.

Помимо интеграции с «Госуслугами», Max будет поддерживать электронную подпись, что позволит получать государственные и муниципальные услуги напрямую через мессенджер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в МГУ закрыли институт телепортации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

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