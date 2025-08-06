Трамп подписал указ о дополнительной пошлине в размере 25% для Индии

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 30 0

Ранее американский президент также грозился ввести штрафы и более жесткие санкции на действия страны.

Трамп подписал указ о дополнительной пошлине в размере 25% для Индии

Фото: Reuters/Ken Cedeno

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной таможенной пошлины в размере 25% на импорт товаров из Индии. Соответствующий указ был опубликован на сайте Белого дома.

В администрации Трампа подчеркнули, что введенный тариф в размере 25% — только первый шаг, и он может быть значительно увеличен. Ранее американский президент грозился ввести штрафы и более жесткие санкции из-за закупки Индией российской нефти.

Также Трамп заявлял о том, что страна закупает энергоресурсы в России не только для внутреннего пользования, но и для продажи на международных рынках с большой прибылью.

Индия в ответ охарактеризовала действия США как необоснованные и несправедливые, пообещав принять все меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп заявил о стремлении вывести США из украинского конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
80.05
0.38 92.51
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:21
ВСУ обстреляли промышленную зону Энергодара
18:08
«Большая честь»: Султан Ибрагим рассказал Путину о давней мечте
17:55
Завершились переговоры между Россией и Малайзией
17:50
Митинг против полного военного захвата сектора Газа подавили в Тель-Авиве
17:40
Ван И: переговоры между РФ и Украиной стали важным шагом к урегулированию
17:30
Трамп подписал указ о дополнительной пошлине в размере 25% для Индии

Сейчас читают

ОПЕК+ угадал с добычей
«Мне так комфортно»: Олег Тактаров рассказал про свое одиночество
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс