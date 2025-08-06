Трамп подписал указ о дополнительной пошлине в размере 25% для Индии

Ранее американский президент также грозился ввести штрафы и более жесткие санкции на действия страны.
Фото: Reuters/Ken Cedeno
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной таможенной пошлины в размере 25% на импорт товаров из Индии. Соответствующий указ был опубликован на сайте Белого дома.
В администрации Трампа подчеркнули, что введенный тариф в размере 25% — только первый шаг, и он может быть значительно увеличен. Ранее американский президент грозился ввести штрафы и более жесткие санкции из-за закупки Индией российской нефти.
Также Трамп заявлял о том, что страна закупает энергоресурсы в России не только для внутреннего пользования, но и для продажи на международных рынках с большой прибылью.
Индия в ответ охарактеризовала действия США как необоснованные и несправедливые, пообещав принять все меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп заявил о стремлении вывести США из украинского конфликта.
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