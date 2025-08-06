Путин поздравил работников строительной отрасли с предстоящим праздником

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и сотрудников строительного комплекса с предстоящим профессиональным праздником. Российский лидер проводит совещание по вопросам развития строительной отрасли в стране, сообщили в Кремле.

Путин отметил, что отрасль является одним из локомотивов экономики.

«В строительном секторе у нас заняты миллионы людей, чей созидательный труд пользуется безусловным уважением. Благодаря опыту, высокой квалификации и преданности своему делу вы реализуете масштабные инфраструктурные проекты», — подчеркнул президент.

Президент подчеркнул, что с 2019 года введено порядка 630 миллионов квадратных метров жилья. В результате, свыше 25 миллионов семей смогли улучшить свои жилищные условия. Также построены сотни мостов и путепроводов.

Путин особо отметил работу строителей в Донбассе и Новороссии. Несмотря на сложную обстановку, там строится и ремонтируется жилье, производственные мощности, транспортная и коммунальная инфраструктура.

«Благодарю коллективы строительных компаний, подрядных организаций за ответственное, неравнодушное и добросовестное отношение к делу. И еще раз поздравляю всех с наступающим праздником», — сказал президент.

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