Соленья на зиму: чем опасна любимая закуска россиян

Чрезмерное употребление подобных закусок увеличивает нагрузку на сердце и сосуды.

Частое употребление домашних заготовок, таких как соленые огурцы, может негативно сказаться на здоровье сердца и сосудов. Об этом в разговоре с Lenta.ru предупредил заведующий кафедрой диетологии Российского биотехнологического университета, доктор медицинских наук Алексей Березников.

Специалист пояснил, что избыток натрия способствует задержке жидкости, увеличивает объем циркулирующей крови и повышает нагрузку на сосуды, что со временем может привести к гипертонии. По его словам, привычка злоупотреблять соленой пищей ускоряет развитие атеросклероза и ухудшает состояние сосудистых стенок. Кроме того, переизбыток соли нарушает водно-солевой баланс организма, что особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями.

Березников отметил, что наибольший риск несут пожилые, гипертоники и пациенты с болезнями почек. Чтобы снизить вред, он рекомендует промывать соленые овощи водой и контролировать количество порций, ограничиваясь одним-двумя огурцами в день.

«Соленья не запретный продукт, но их употребление должно быть осознанным», — подчеркнул диетолог.

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