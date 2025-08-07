«Девятый день без еды»: Оксана Федорова рассказала о голодании

|
Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 24 0

Телеведущая Оксана Федорова рассказала, что отказалась от еды

«Девятый день без еды»: Оксана Федорова на пути к оздоровлению

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Телеведущая удивила своих подписчиков необычным подходом к диете.

Мисс Вселенная и заслуженная артистка России Оксана Федорова удивила своих подписчиков необычным подходом к поддержанию здоровья. О программе «оздоровления» в Крыму, которая включает в себя значительные ограничения в питании, она рассказала в личном блоге в соцсетях.

«Сегодня пошел девятый день без еды. Два дня как уже не хочется есть», — написала звезда.

Утром Федорова пьет раствор соды, почечный сбор и принимает таблетку ламинарии. Обед отсутствует. Вечером она употребляет только печеночный сбор. Раз в два дня она позволяет себе небольшую «слабость» — термос с настоем из чернослива, кураги и лимона.

«Хочется ли есть? Да, бывает, что чувство голода не дает покоя. Но благодаря многочисленным процедурам и активностям переносить его легче, чем дома», — рассказала телеведущая.

Также она поделилась, что спустя несколько дней чувство голода и зависимость от еды пропадают.

В прошлом году Оксана Федорова была удостоена звания заслуженной артистки России.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

