Мирный житель пострадал в результате падения обломков БПЛА в Краснодарском крае

В Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА есть пострадавший. <…> Его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

Мужчину госпитализировали, ему оказывают необходимую помощь. Сообщается, что повреждены окна и хозпостройка частного дома.

В Красноармейском районе Краснодарского края также были зафиксированы мелкие возгорания от обломков, их оперативно ликвидировали. Никто не пострадал.

В акватории у Новороссийска отражена атака морских дронов. Разрушений и жертв нет.

Ранее в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадали три мирных жителя. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, украинские боевики наносили удары с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

