Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све

Александра Якимчук
Эту должность он занял в результате военного переворота в 2021 году.

Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све умер

Фото: www.globallookpress.com/U Aung

Умер Мьин Све — исполняющий обязанности президента Мьянмы. Об этом сообщило информационное агентство Синьхуа со ссылкой на заявление Совета национальной обороны и безопасности страны.

Политик скончался в госпитале в Нейпьидо утром 7 августа от болезни. Све было 74 года.

Еще в июле прошлого года глава Мьянмы ушел в длительный отпуск по состоянию здоровья. Управление страной на этот период взял на себя глава хунты, главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн.

До 2016 года Све был вице-президентом страны. Но после военного переворота в феврале 2021 года он занял должность исполняющего обязанности президента вместо смещенного с поста главы государства Вин Мьина.

Мьин Све родился 24 мая 1951 года. Имел военное образование и звание генерал-лейтенанта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Оман и Мьянма смягчили правила въезда для россиян. В этих странах россияне без виз могут находиться до одно месяца.

