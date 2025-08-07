«У каждого свои причины»: Буланова ответила, почему звезды хамят фанатам

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Буланова: звезды отказываются от фото с фанатами по личным причинам

Буланова об отказе звезд фотографироваться с поклонниками

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Величкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Иногда подобные действия продиктованы соображениями безопасности знаменитости.

Знаменитости отказываются фотографироваться с поклонниками по личным причинам. Об этом Общественной службе новостей сказала заслуженная артистка России Татьяна Буланова.

«Я считаю, что у каждого артиста есть свои причины для того, чтобы не делать фото с фанатами. Иногда это связано с личной безопасностью, а иногда с тем, что у человека может быть плохое настроение или он просто хочет сохранить свою личную жизнь», — заметила исполнительница.

Она добавила, что звезды — тоже люди, поэтому и у них есть право на личное пространство. К тому же иногда это помогает сохранить баланс между публичной и личной жизнью и не потерять себя,  находясь под постоянным вниманием, считает Буланова.

Сама певица с радостью идет на контакт с фанатами своего творчества и не отказывает поклонникам в автографе или фотографии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как возросшая популярность Булановой повлияла на ее гонорары.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
80.19
0.14 93.01
0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:59
Оставаться нельзя уезжать: что должен делать водитель после ДТП
9:35
Сергей Собянин рассказал о строительстве дорог от МСД до Юрловского проезда
9:18
«У каждого свои причины»: Буланова ответила, почему звезды хамят фанатам
9:00
В Ростовской области успешно отразили атаку ВСУ
8:56
Как отличить качественный алкоголь от суррогата — совет токсиколога
8:40
Случайность или закономерность? Почему одним попадаются достойные мужчины, а другим — нет

Сейчас читают

ОПЕК+ угадал с добычей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс