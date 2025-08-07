«У каждого свои причины»: Буланова ответила, почему звезды хамят фанатам

Иногда подобные действия продиктованы соображениями безопасности знаменитости.

Знаменитости отказываются фотографироваться с поклонниками по личным причинам. Об этом Общественной службе новостей сказала заслуженная артистка России Татьяна Буланова.

«Я считаю, что у каждого артиста есть свои причины для того, чтобы не делать фото с фанатами. Иногда это связано с личной безопасностью, а иногда с тем, что у человека может быть плохое настроение или он просто хочет сохранить свою личную жизнь», — заметила исполнительница.

Она добавила, что звезды — тоже люди, поэтому и у них есть право на личное пространство. К тому же иногда это помогает сохранить баланс между публичной и личной жизнью и не потерять себя, находясь под постоянным вниманием, считает Буланова.

Сама певица с радостью идет на контакт с фанатами своего творчества и не отказывает поклонникам в автографе или фотографии.

