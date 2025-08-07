«Нелепо»: экс-восьмая ракетка мира призвал вернуть флаг российским теннисистам

Диана Кулманакова
Фото: www.globallookpress.com/Zou Zheng

Заявление последовало после выхода Карена Хачанова в финал «Мастерса».

Бывшая восьмая ракетка мира американец Джон Изнер высказался о запрете на использование национального флага российскими теннисистами. Он назвал запрет на использование национального триколора нелепым. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

«Могут ли российские теннисисты вернуть свой флаг? Это уже выглядит немного нелепо», — написал Изнер.

С 2022 года, в связи с приостановкой членства Федерации тенниса России Международной федерацией тенниса, российские спортсмены выступают на турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе без национальных символов.

Джон Изнер профессиональную карьеру начал в 2007 году, за годы выступлений завоевал 19 титулов ATP, из которых 14 — в одиночном разряде. Пик карьеры пришелся на 2018 год: тогда Изнер достиг полуфинала Уимблдона и занял восьмое место в мировом рейтинге ATP. В 2023 году он завершил профессиональную деятельность, оставив значительный след в мужском теннисе благодаря мощной подаче и стойкости на корте.

