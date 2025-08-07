Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявлен в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в розыск экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Информация появилась в федеральной картотеке МВД. При этом, как уточняется, статья Уголовного кодекса, по которой разыскивается бывший глава региона, в открытом доступе не указана.

Борис Дубровский занимал пост главы Челябинской области с 2014 по 2019 год. Его уход с должности сопровождался громким коррупционным скандалом. Экс-губернатора заподозрили в создании так называемого «дорожного картеля» — схемы распределения государственных контрактов в сфере дорожного строительства.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что при его участии проводились аукционы, в которых могли участвовать только крупные компании, получавшие многомиллиардные контракты. Это, по мнению ведомства, искусственно ограничивало конкуренцию и нарушало антимонопольное законодательство.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински объявлен в розыск.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.