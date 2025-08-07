Ямпольская рассказала о подготовке единых школьных учебников по русскому языку

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Ямпольская: подходы к созданию учебников определяют педагоги

Сформирована Экспертная комиссия по вопросам преподавания русского языка и лите

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

В середине августа планируется заседание комиссии, в повестке которой будет формирование единых школьных пособий по русскому языку и литературе.

Единые школьные пособия по русскому языку и литературе обсудят на специальной комиссии в августе. Об этом сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская в своем Telegram-канале, рассказывая о деятельности Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

Совет продолжает активную работу в преддверии годовщины выхода соответствующего Указа российского лидера Владимира Путина. За год деятельности состоялось два заседания с участием главы государства, на которых были даны 52 поручения.

Сейчас Совет ведет активный диалог с Минобрнауки по проекту федерального закона «О языках народов Российской Федерации».

«Считаю принципиально важным, чтобы разрабатываемый законопроект отвечал целям и задачам, определенным главой государства в основах государственной языковой политики», — подчеркнула Ямпольская.

Кроме того, были подготовлены проекты указов о Дне языков народов РФ и праздновании 225-летия со дня рождения Ф. И. Тютчева.

Также в сентябре в Национальном центре «Россия» пройдет финал Всероссийского конкурса «Родная игрушка», а во Владивостоке скоро откроется филиал с интерактивным пространством, посвященным русскому языку.

Особое внимание уделяется развитию молодежных программ — в социальной сети «ВКонтакте» к игре «Скажи по-русски!» присоединилось уже около 130 000 пользователей.

По словам Ямпольской, с 1 сентября запланировано возрождение чтецких программ в школах с участием Театрального института имени Щукина и Российского общества «Знание».

«Актеры многих региональных и муниципальных театров рассматривают перспективу такой работы с большим энтузиазмом. Во главе творческого процесса — Театральный институт имени Щукина и его ректор Евгений Князев, за ними профессиональная поддержка. <…> Убеждена, что со временем во многих школах появятся не только собственные чтецкие клубы, но и литературные студии. Умение слушать, понимать и чувствовать художественное слово неотрывно от желания творить самому», — поделилась советник президента.

Кроме того, при Совете сформирована Экспертная комиссия по вопросам преподавания русского языка и литературы с представителями всех регионов страны. Уже 12 августа планируется первое заседание комиссии, главным вопросом которого станут единые государственные школьные учебники по русскому языку и литературе, являющиеся важнейшим поручением президента.

«Принципы и подходы к созданию учебников определяют, прежде всего, педагоги-словесники, преподающие в школах страны», — уточнила Ямпольская.

