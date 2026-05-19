Путин: в каждой российской школе должны быть спортивные клубы и секции

Президент России Владимир Путин поставил задачу создать спортивные клубы и секции в каждой российской школе. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, зачитавший обращение главы государства на Всероссийском съезде учителей физической культуры.

«Важно создавать в каждой школе спортивные клубы и секции, совершенствовать спортивную инфраструктуру, уделять неустанное внимание поддержке детей из многодетных семей и ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», — приводятся слова президента.

Путин назвал съезд значимым событием для педагогов, наставников и тренеров. Повестка форума охватывает ключевые вопросы гармоничного развития детей и подростков, а также популяризации физкультуры. Особый акцент глава государства сделал на объединении усилий образовательных, спортивных и медицинских организаций.

Среди приоритетов особо выделены подготовка квалифицированных учителей физкультуры, обновление методической базы и образовательных программ.

В ноябре прошлого года Путин заявлял, что Россия будет уделять особое внимание вовлечению в спорт детей и подростков. Тогда же он отметил, что в стране насчитывается более 370 тысяч спортивных сооружений, и власти не планируют останавливаться на достигнутом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Липецкой области прошел Всероссийский турнир по самбо среди сельской молодежи. В селе Хмелинец встретились более 200 спортсменов из 23 регионов России. Задача соревнований — отобрать талантливую молодежь из глубинки на первенство России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.