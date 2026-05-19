Жительница Курской области получила тяжелые ранения в результате атаки БПЛА

Дарья Корзина
Инцидент произошел в приграничной деревне Беловского района.

В Курской области 66-летняя женщина пострадала в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам главы области, атака произошла в деревне Корочка Беловского района. В результате удара местная жительница получила множественные осколочные ранения лица и левой голени, а также открытый перелом.

«В Беловском районе ранена 66-летняя женщина», — написал Хинштейн.

Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия.

Ранее в тот же день стало известно о еще одном инциденте в приграничье. В Шебекинском округе Белгородской области мирный житель пострадал после удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по автомобилю. По информации местных властей, мужчину доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

С начала специальной военной операции российские приграничные регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Помимо беспилотников, противник использует ракетные обстрелы и артиллерию. Наиболее часто удары фиксируют в Белгородской, Курской и Брянской областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выезд из Ярославля в сторону Москвы полностью перекрыли после атаки беспилотников.

Жительница Курской области получила тяжелые ранения в результате атаки БПЛА
