Суд продлил арест пасынка Стаса Намина по делу об убийстве

Московский областной суд продлил срок заключения под стражей Роману Ткаченко — пасынку известного музыканта Стаса Намина.

Молодой человек обвиняется в жестоком убийстве своей бабушки и брата, тела которых были найдены с множественными ножевыми ранениями в доме семьи в Крюково в октябре 2023 года.

Слушание проходило с участием Ткаченко по видеосвязи — сейчас он находится в психиатрической клинике в Севастополе, где 1 сентября ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Адвокаты настаивали на более мягкой мере пресечения, ссылаясь на тяжелое эмоциональное состояние подзащитного, однако суд счел, что нахождение Ткаченко под стражей оправдано.

«На заседании сам обвиняемый выглядел подавленным. «Мне уже все равно. Остатки моей воли заканчиваются», — заявил он, подчеркнув, что не видит смысла в обжаловании решения суда.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 19 октября 2023 года. По предварительным данным, между родственниками произошел конфликт на почве спора о продаже дома. В ходе ссоры Ткаченко якобы схватил нож и нанес несколько ударов родственникам. Позднее он признался в содеянном.

Следствие продолжается, а окончательное решение по делу будет принято после завершения медицинской экспертизы.

