Овечкин исполнил мечту юного фаната с редкой неизлечимой болезнью

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 49 0

Овечкин исполнил мечту Леши из Омска с болезнью Ульриха

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Больше всего на свете мальчик желал встречи со своим кумиром — главной звездой НХЛ.

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин исполнил большую мечту маленького Леши из Омска, страдающего редкой неизлечимой болезнью Ульриха. Мальчик хотел встретиться со своим кумиром — главной звездой НХЛ. Когда хоккеист узнал об этом, он не смог остаться в стороне и позвал Лешу в Москву на собственный турнир. Об этом пишет РЕН ТВ.

Мальчик и сам увлекается хоккеем, несмотря на заболевание — при болезни Ульриха пациент не может ходить и стоять. Овечкин, узнав историю Леши, записал видеообращение.

«Если тренеры доверяют такую ответственность, значит, ты настоящий капитан, настоящий лидер», — обратился он.

Затем Александр позвал Лешу на турнир Ovi Cup.

Леша еще и киберспортсмен, и недавно показывал себя в онлайн- турнире, который устроил тоже Овечкин.

«Я в вашем турнире играл. На 12-м месте. Из сорока», — рассказал мальчик хоккеисту.

Отвечая на вопрос, сбылась ли его мечта, Леша ответил, что даже больше, чем он представлял.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.19
0.14 93.01
0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:05
По пути Аршавиных и Асмус с Харламовым: подробности развода семейства Дибровых
15:57
«Я жив, покуда я верю в чудо»: фанаты «КиШ» отмечают день рождения Горшка
15:47
На Камчатке ожидается еще одно, более мощное извержение вулкана
15:40
В Нижегородской области раскрыли мошенничество с оборонзаказом на 250 млн рублей
15:38
Помолимся за детей: рэпер Jah Khalib отменил концерты из-за больной дочери
15:26
Сильнейшая за два месяца магнитная буря начнется 8 августа

Сейчас читают

Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 2025
«Мне так комфортно»: Олег Тактаров рассказал про свое одиночество
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс