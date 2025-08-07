Овечкин исполнил мечту юного фаната с редкой неизлечимой болезнью

Больше всего на свете мальчик желал встречи со своим кумиром — главной звездой НХЛ.

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин исполнил большую мечту маленького Леши из Омска, страдающего редкой неизлечимой болезнью Ульриха. Мальчик хотел встретиться со своим кумиром — главной звездой НХЛ. Когда хоккеист узнал об этом, он не смог остаться в стороне и позвал Лешу в Москву на собственный турнир. Об этом пишет РЕН ТВ.

Мальчик и сам увлекается хоккеем, несмотря на заболевание — при болезни Ульриха пациент не может ходить и стоять. Овечкин, узнав историю Леши, записал видеообращение.

«Если тренеры доверяют такую ответственность, значит, ты настоящий капитан, настоящий лидер», — обратился он.

Затем Александр позвал Лешу на турнир Ovi Cup.

Леша еще и киберспортсмен, и недавно показывал себя в онлайн- турнире, который устроил тоже Овечкин.

«Я в вашем турнире играл. На 12-м месте. Из сорока», — рассказал мальчик хоккеисту.

Отвечая на вопрос, сбылась ли его мечта, Леша ответил, что даже больше, чем он представлял.

