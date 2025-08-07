Путин не исключил встречи с Зеленским
Но для этого необходим ряд условий.
Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент РФ Владимир Путин допустил, что может встретиться с Владимиром Зеленским. Но для этого необходимо соблюсти ряд условий. Какие именно — пока не уточняется.
При этом, как отметил Путин, до создания таких условий еще далеко.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.
Читайте также
88%
Нашли ошибку?