По пути Аршавиных и Асмус с Харламовым: подробности развода семейства Дибровых

Телеведущий планирует получить единоличную опеку над тремя сыновьями. Чем ответит супруга?

Интересы бывшей жены телеведущего Дмитрия Диброва, Полины в бракоразводном процессе будут представлять адвокатское бюро «Дубровская, Кузнецова и партнеры». Об этом сообщили в Telegram-канале фирмы.

Адвокатское бюро участвовало в громких разводах российских футболистов, включая Дениса Глушакова, Александра Кержакова и Андрея Аршавина. А также в их портфолио есть кейс с делом актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова.

«Во всех действиях, предпринимаемых в рамках данного дела, мы будем руководствоваться исключительно интересами детей. Мы придерживаемся принципов защиты их прав и благополучия, действуем в рамках законодательства и будем защищать их стабильность и безопасность в каждом решении, которое будет нами приниматься», — приводятся в публикации слова адвоката Ирины Кузнецовой.

Слухи о разводе появились в конце июля — супруги перестали появляться вместе на публике, а Полина удалила общие фото из соцсетей. Чета Дибровых рассталась после 16 лет брака. У пары есть трое сыновей: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летнйи Илья.

Недавно появилась информация, что 36-летняя Полина завела роман с женатым многодетным бизнесменом Романом Товстиком. По некоторым версиям, это могло стать одной из причин охлаждения отношений с 65-летним Дибровым.

Сам Дмитрий развод не комментирует, но уже нанял адвоката Александра Добровинского для процесса, где планирует через суд получить особняк на Рублевке стоимостью около 800 миллионов рублей и единоличную опеку над тремя сыновьями.

