Церемония прощания с актером Сафроновым пройдет 9 августа

Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Сафроновым пройдет 9 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Малого театра.

Прощаться с актером будут в здании Исторической сцены Малого театра. В нем артист прослужил более полувека.

Сафронов скончался 6 августа, ему было 85 лет.

В Малом театре артист сыграл около 60 ролей. Особенно ему удавались герои пьес Александра Островского, в копилке Сафронова — образы Погуляева («Пучина»), Бориса («Гроза») и Татищева («Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский»). Особенно запомнился его многогранный Салай Салтаныч в «Последней жертве».

Помимо театра, Сафронов был активен в кино и на телевидении, а также участвовал в общественной жизни страны — входил в художественные советы Министерства культуры СССР и Малого театра и работал в Центральной ревизионной комиссии ВТО.

За свою творческую деятельность он был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2006-м получил звание народного артиста России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.