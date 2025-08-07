Фон дер Ляйен и Зеленский обсудили перспективы мира и евроинтеграции Украины

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 августа. Основными темами стали шаги к мирному урегулированию вооруженного конфликта и продвижение Украины на пути к членству в Европейском союзе.

Об итогах беседы глава ЕК сообщила в социальной сети X, отметив, что обсуждение также касалось восстановления Украины после разрушений.

«Мы обсудили дальнейшие шаги на пути к мирному соглашению, будущему членству Украины в Европейском Союзе и ее восстановлению», — написала фон дер Ляйен.

Политик подчеркнула, что Еврокомиссия продолжит активно прилагать усилия по достижению устойчивого и справедливого мира. По ее словам, поддержка со стороны ЕС останется «непоколебимой», а диалог с Киевом будет углубляться.

Накануне состоялся телефонный разговор президента Украины с главой Белого дома, в котором приняли участие и некоторые европейские лидеры. Урсула фон дер Ляйен не участвовала в звонке, но, как уточняется, была своевременно проинформирована о его содержании.

Эту информацию подтвердила заместитель главного пресс-секретаря Европейской комиссии Арианна Подеста. По ее словам, с фон дер Ляйен находились на связи несколько европейских лидеров, которые сообщили ей все детали прошедших переговоров.

Подеста также подчеркнула, что Еврокомиссия участвует в консультациях на разных уровнях, включая как европейские, так и украинские стороны. Политическая позиция ЕС в пользу дипломатического разрешения конфликта остается неизменной.

