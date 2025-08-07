«Уставшие, как Печорины»: актер Миллер о молодом поколении

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив

Актер Миллер: молодежь устает от информационного потока

Фото, видео: Гердо Владимир/ТАСС; 5-tv.ru

У самого артиста трое детей.

Сейчас дети выглядят уставшими из-за огромного потока информации. Об этом актер Дмитрий Миллер рассказал в беседе с 5-tv.ru на праздновании окончания съемок сериала «Лермонтов & Блок».

В разговоре с артистом был упомянут персонаж из произведения Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» — Григорий Печорин. Миллер сказал, что нынешняя молодежь своей усталостью похожа на него. Главную причину такого изнеможения Дмитрий видит в непрерывном информационном потоке.

«Они (дети и подростки. — Прим. ред.), как Печорины. Как будто такие уставшие, пожившие. Большой информативный поток очень. Для ребенка это раздрай. Мы взрослые теряемся от текущей информации, а ребенку еще сложнее», —поделился актер.

По словам Миллера, с одной стороны, детям должно быть проще справляться с потоком информации, так как у них мозг более гибкий, чем у взрослых. Однако для неокрепшего сознания новые технологии пагубны — они перегружают его.

У самого Дмитрия Миллера есть сын Даниил и две дочери — 11-летние близняшки Алиса-Виктория и Марианна-Дарина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер Олег Тактаров рассказал про свое одиночество.

