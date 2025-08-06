«Мне так комфортно»: Олег Тактаров рассказал про свое одиночество

У актера и спортсмена было три жены, а его дети живут сейчас в разных уголках Земли.

Актеру и бойцу UFC Олегу Тактарову комфортно в одиночестве. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на праздновании окончания съемок сериала «Лермонтов & Блок».

Артист отметил, что всем людям, не зависимо от сферы деятельности, свойственно одиночество. Но не стоит забывать, что чувства и их переживания у каждого человека разные.

«Это все индивидуально. Мне — да (свойственно одиночество. — Прим. ред.), другим — не знаю. Мне комфортно просто в этом», — отметил Тактаров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дети Олега Тактарова разбросаны по миру. Он отметил, что его наследники — уже взрослые и самостоятельные люди, которые любят много путешествовать. Часто по свету они ездят с друзьями и тем самым экономят, так как группой получается дешевле.

Актер трижды был женат, и от каждой избранницы у него есть дети. Всего у Тактарова три сына: Сергей, Китон и Никита.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.