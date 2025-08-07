Россия инициировала закрытое заседание Совбеза ООН по делу главы Гагаузии

Совет Безопасности ООН 8 августа проведет закрытое заседание по инициативе России, на котором будут рассмотрены вопросы, связанные с преследованием главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и боснийского политика Милорада Додика. Об этом сообщил первый зампостпреда Москвы при Всемирной организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

«Сегодня по инициативе России СБ ООН в закрытом формате рассмотрит два вопроса: ситуацию вокруг преследований в БиГ Милорада Додика и в Молдавии — Евгении Гуцул. После обсуждения мы выйдем к прессе и дадим необходимые комментарии», — говорится в публикации.

Дело Евгении Гуцул

Молдавский суд приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы 5 августа. Ее обвиняют в якобы нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор».

Гуцул назвала приговор политической расправой и попыткой запугать жителей Гагаузии, которые имеют смелость голосовать иначе, чем хочет правящая партия. Сторонники Гуцул и оппозиция в Молдавии также считают это решение заказным.

Гуцул приговорена к отбыванию наказания в исправительной колонии общего режима и планирует обжаловать приговор.

Эта ситуация вызывает широкий резонанс и обсуждается как пример подавления оппозиции и ограничений демократических свобод в Молдавии. Обеспечение прав Гуцул и прозрачности судебного процесса — одна из тем, на которой акцентируют внимание международные правозащитные организации и дипломатические круги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.