Россия инициировала закрытое заседание Совбеза ООН по делу главы Гагаузии

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 13 0

Молдавский суд приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы 5 августа.

Россия инициировала закрытое заседание Совбеза ООН по делу главы Гагаузии

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Совет Безопасности ООН 8 августа проведет закрытое заседание по инициативе России, на котором будут рассмотрены вопросы, связанные с преследованием главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и боснийского политика Милорада Додика. Об этом сообщил первый зампостпреда Москвы при Всемирной организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

«Сегодня по инициативе России СБ ООН в закрытом формате рассмотрит два вопроса: ситуацию вокруг преследований в БиГ Милорада Додика и в Молдавии — Евгении Гуцул. После обсуждения мы выйдем к прессе и дадим необходимые комментарии», — говорится в публикации.

Дело Евгении Гуцул

Молдавский суд приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы 5 августа. Ее обвиняют в якобы нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор».

Гуцул назвала приговор политической расправой и попыткой запугать жителей Гагаузии, которые имеют смелость голосовать иначе, чем хочет правящая партия. Сторонники Гуцул и оппозиция в Молдавии также считают это решение заказным.

Гуцул приговорена к отбыванию наказания в исправительной колонии общего режима и планирует обжаловать приговор.

Эта ситуация вызывает широкий резонанс и обсуждается как пример подавления оппозиции и ограничений демократических свобод в Молдавии. Обеспечение прав Гуцул и прозрачности судебного процесса — одна из тем, на которой акцентируют внимание международные правозащитные организации и дипломатические круги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.19
0.14 93.01
0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:09
НБУ Украины планирует переименовать «копейку» в «шаг» из-за ее связи с РФ
18:58
Россия инициировала закрытое заседание Совбеза ООН по делу главы Гагаузии
18:46
Церемония прощания с актером Сафроновым пройдет 9 августа
18:35
«Уставшие, как Печорины»: актер Миллер о молодом поколении
18:22
Фон дер Ляйен и Зеленский обсудили перспективы мира и евроинтеграции Украины
18:09
В МИД вызвали временного поверенного Италии из-за кампании против РФ в СМИ

Сейчас читают

Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 2025
«Мне так комфортно»: Олег Тактаров рассказал про свое одиночество
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс