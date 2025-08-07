Россия и Белоруссия провели консультации по информационной безопасности

Лилия Килячкова
Переговоры возглавили заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов и его белорусский коллега Александр Неверовский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В Москве провели консультации, посвященные вопросам обеспечения информационной безопасности с учетом стремительного развития технологий искусственного интеллекта. Об этом 7 августа сообщил Совет безопасности Российской Федерации.

«6 августа 2025 года в городе Москве состоялся очередной раунд российско-белорусских межведомственных консультаций по проблематике обеспечения информационной безопасности. С учетом развития технологий искусственного интеллекта были согласованы дальнейшие шаги по комплексному обеспечению безопасности граждан Российской Федерации и Республики Беларусь», — говорится в сообщении на сайте Совбеза.

Переговоры возглавили заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов и его белорусский коллега, заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Александр Неверовский. Стороны обсудили конкретные шаги по противодействию угрозам в критически важных информационных системах, обменялись мнениями по вопросам борьбы с киберпреступностью. Также они наметили планы совместного взаимодействия в рамках международных организаций, специализирующихся на информационной безопасности.

