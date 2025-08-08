После вкусного отпуска: как восстановить форму без диет

|
Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 25 0

Тренер Анастасия Юркова: легкий дефицит калорий поможет вернуться в форму после отпуска

Как вернуть форму после отпуска без диет: советы от тренера

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Когда отдых заканчивается, организм не всегда готов мгновенно переключиться на привычный режим.

Легкий дефицит калорий, физическая активность и возвращение в нормальный режим помогут быстро добиться прежней формы. Об этом мастер-тренер бренда XFIT Анастасия Юркова рассказала Lenta.ru.

По словам Юрковой, выпирающий живот после отпуска — это регулярная проблема, связанная с недостаточной активностью и изменениями в питании, такими как проба новых продуктов, поздние ужины и пропуск завтраков. Она утверждает, что после возвращения домой обмен веществ может прийти в норму примерно за десять дней. Также можно помочь себе в виде дополнительных разгрузочных дней, когда нужно употреблять больше зелени и легкой пищи.

Анастасия также рекомендует на время отказаться от спиртных напитков, сахара, жирных блюд и бобовых, которые могут вызывать дискомфорт в животе. В то же время она советует добавить в рацион кисломолочные продукты с пребиотиками для улучшения работы пищеварительной системы. Кроме того, нет необходимости в строгих диетах.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, чем опасны экспресс-диеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.38
-0.81 92.66
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:14
К первому звонку: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году
0:55
«Я сделаю все возможное»: Трамп прокомментировал условия встречи с Путиным
0:39
После вкусного отпуска: как восстановить форму без диет
0:20
Президент ОАЭ на русском языке рассказал о прошедшей встрече с Путиным
0:03
Новые противопоказания: кому теперь нельзя садиться за руль
23:41
Москвичи выберут имена для птенцов журавля-красавки из Московского зоопарка

Сейчас читают

Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 2025
«Мне так комфортно»: Олег Тактаров рассказал про свое одиночество
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс