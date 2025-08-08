«Пушечное мясо»: Украина лишится наемников из Колумбии

Эфирная новость 22 0

Украина лишится наемников из Колумбии

Фото, видео: Esteban Felix/AP/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Густаво Петро открыто обвинил киевский режим в ограблении страны.

Украина может лишиться наемников из Колумбии. Президент страны Густаво Петро обратился в парламент с требованием запретить служить в иностранных армиях за деньги.

В ВСУ официально наемников нет, но случайно проговорился командир 47-й бригады, рассказав, что для киевского режима иностранцы — пушечное мясо. В итоге колумбийский президент открыто обвинил киевский режим в ограблении страны и призвал беречь жизни мужчин, которых отправляют на убой в тысячах километров от Боготы.

Кстати, на данный момент есть данные о гибели во время украинского конфликта 64 наемников, 122 человека считаются пропавшими без вести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.38
-0.81 92.66
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:52
«Пушечное мясо»: Украина лишится наемников из Колумбии
2:34
«Прыгнули выше головы»: российские пловцы поделились впечатлениями о Кубке мира
2:14
Трезвый вопрос: почему в машинах каршеринга не устанавливают алкозамки
1:55
Землю накроет мощная магнитная буря: прогноз и рекомендации
1:33
Один человек погиб при обрушении в многоэтажке в центре Петербурга
1:14
К первому звонку: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году

Сейчас читают

Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 2025
«Мне так комфортно»: Олег Тактаров рассказал про свое одиночество
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс