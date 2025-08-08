«Пушечное мясо»: Украина лишится наемников из Колумбии
Фото, видео: Esteban Felix/AP/ТАСС
Президент Густаво Петро открыто обвинил киевский режим в ограблении страны.
Украина может лишиться наемников из Колумбии. Президент страны Густаво Петро обратился в парламент с требованием запретить служить в иностранных армиях за деньги.
В ВСУ официально наемников нет, но случайно проговорился командир 47-й бригады, рассказав, что для киевского режима иностранцы — пушечное мясо. В итоге колумбийский президент открыто обвинил киевский режим в ограблении страны и призвал беречь жизни мужчин, которых отправляют на убой в тысячах километров от Боготы.
Кстати, на данный момент есть данные о гибели во время украинского конфликта 64 наемников, 122 человека считаются пропавшими без вести.
