Двери Chanel закрыты: Дженнифер Лопес не пустили в бутик в Стамбуле

|
Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 18 0

Певицу Дженнифер Лопес не впустил в бутик Chanel в Стамбуле

Двери Chanel закрыты: Дженнифер Лопес не пустили в бутик в Стамбуле

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американская певица попала в забавную ситуацию.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес во время походов по премиум‑ТЦ Istinye Park в Стамбуле не смогла попасть в магазин Chanel из-за охранника, который не узнал звезду и отказал ей во входе из-за отсутствия мест. Об этом сообщило издание Turkey Today

«Хорошо, без проблем», — с улыбкой отреагировала на отказ Лопес.

После этого она отправилась в другие магазины, где потратила десятки тысяч долларов в бутиках Celine и Beymen в течение трех часов. Позже сотрудники Chanel осознали свою ошибку и попытались пригласить певицу обратно, но она вежливо отказалась от их предложения.

До этого появилась информация о том, что Лопес избегает поездок в Россию из-за возможной негативной реакции со стороны ее коллег на Западе, опасаясь за свою репутацию. Однако эти слухи были опровергнуты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что мэрия Еревана потратила на концерт Дженнифер Лопес семь миллионов долларов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.38
-0.81 92.66
-0.35
Тише едешь — дальше будешь: китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 авгус...

Последние новости

4:20
Двери Chanel закрыты: Дженнифер Лопес не пустили в бутик в Стамбуле
4:00
Тише едешь — дальше будешь: китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 августа
3:44
США пообещали вознаграждение в $50 млн за информацию для ареста Мадуро
3:28
Захарова: только РФ адекватно ответила на нападение Грузии на Южную Осетию
3:14
«Молодая гвардия» передала гуманитарную помощь жителям Кураховки и Ильинки в ДНР
2:52
«Пушечное мясо»: Украина лишится наемников из Колумбии

Сейчас читают

Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 2025
«Мне так комфортно»: Олег Тактаров рассказал про свое одиночество
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс