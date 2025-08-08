«То, чего мы добиваемся»: Нетаньяху хочет взять Газу под полный контроль

Нетаньяху хочет взять Газу под полный контроль

Фото, видео: Reuters/Hatem Khaled; 5-tv.ru

Власти Израиля готовят масштабную военную операцию.

Выведать детали предстоящих очных переговоров Путина с Трампом журналисты попытались даже у премьера Израиля. Но Нетаньяху разочаровал репортеров, заявив, что он разговаривал с российским президентом, но совсем на другие темы. Ими стали будущее ядерной программы Ирана, а главное — дальнейшая судьба сектора Газа. В Тель-Авиве этой ночью окончательно решили взять под свой военный контроль всю территорию региона.

«Мы намерены это сделать, чтобы обеспечить нашу безопасность, устранить ХАМАС в этом регионе, дать населению Газы свободу и передать ее под гражданское управление — не ХАМАС и не тем, кто призывает к уничтожению Израиля. Это то, чего мы добиваемся. Мы хотим освободить себя и жителей Газы от ужаса террора ХАМАС», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он оговорился, что Израиль потом может вернуть контроль над анклавом неким арабским гражданским силам. Ну а пока власти готовят масштабную военную операцию. Даже собираются поменять законодательство, чтобы в ЦАХАЛ начали призывать ультра-ортодоксов, которые до сих пор были освобождены от обязательной службы. Сами верующие устроили массовую акцию протеста. Их жестоко разогнали: дубинками, а затем и водометами.

