Худеем на сливочном масле? Почему карнивор-диета так популярна и чем она опасна

Бьюти-блогеры больше не голодают. Вместо салатиков они едят масло пачками! Прежде чем повторять тренд, посоветуйтесь с врачом. И вот почему он вас отговорит.

В сети набирают популярность ролики, герои которых призывают подписчиков стать карниворами — то есть начать есть только продукты животного происхождения. Их последователи налегают на мясо, яйца и молочные продукты, а еще целыми пачками едят сливочное масло. Адепты уверены — они не только похудеют, но еще и получат массу питательных веществ из своего жирненького обеда. И не будут голодать! Мечта, а не диета, правда?

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответила на этот вопрос категорически отрицательно. Она подчеркнула, что любого рода монодиета, то есть не разнообразное питание, а концентрация на конкретных продуктах, может привести к развитию дефицитных состояний. Кроме того, сливочное масло весьма калорийно, и если им злоупотреблять, о похудении останется только мечтать.

«Если человек начинает есть сливочное масло, акцент на этот продукт снижает количество других, и это приводит к развитию дефицитных состояний. Потому что мы понимаем, что питательные вещества, витамины, микроэлементы мы получаем с разными продуктами. А если это никак не влияет на продуктовый набор, то есть человек продолжает есть привычную еду, плюс к этому добавляет масло, то, конечно, это существенно повышает общую калорийность рациона, что, в свою очередь, будет приводить к набору веса», — сказала эксперт.

Масло, по словам Кругловой, богато витаминами A и D, но не является их единственным источником. Кроме того, в его состав входят насыщенные жирные кислоты. Их избыток в рационе приводит к нарушению холестеринового обмена, а это уже фактор риска. На горизонте появляются атеросклеротические заболевания, болезни сердца и даже инфаркт или инсульт.

При этом, если основным источником жира становится сливочное масло, то есть риск недополучить полинасыщенных жирных кислот, в частности, Омега-3 жирных кислот. Их маловато в сливочном масле, а они необходимы для профилактики заболеваний сердца, поддержания здоровья органов зрения, головного мозга и обладают противовоспалительными свойствами. Поэтому такого экстремального варианта диеты ни в коем случае не стоит придерживаться длительное время. И уж тем более превращать в устойчивый стиль питания.

По мнению Натальи Кругловой, популярность сливочного масла, карнивор-диеты (диеты хищников) и других монодиет объяснить легко. Во-первых, то же масло неплохо поддерживает насыщение, так как оно долго переваривается. Соответственно, диета не сопровождается голодом. Во-вторых, следовать тренду очень легко. Сбалансированное и разнообразное питание — это работа. Нужно думать, какие продукты включить в рацион, в каком количестве, как их распределить в течение дня. Куда проще есть одно и то же каждый день. Но точно не полезнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасны экспресс-диеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.