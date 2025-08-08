«Железные жемчужины»: почему бычьи яйца полезны для мужского здоровья

Дарья Неяскина
Врач Мария Мухина: бычьи яйца улучшают качество спермы и общий гормональный фон

«Железные жемчужины»: почему бычьи яйца полезны для мужского здоровья

Особую пользу они несут для мужчин старше 45 лет.

Качество спермы и общее состояние гормонального фона улучшаются при регулярном употреблении бычьих яиц или, как их еще называют, «железных жемчужин». Врач-инфекционист Мария Мухина рассказала изданию Life.ru о пользе данного продукта для мужского организма.

«Бычье яйцо, или „железная жемчужина“, имеет ряд полезных свойств, особенно в контексте поддержки мужского репродуктивного здоровья. В его составе присутствуют важные биологически активные вещества, такие как тестостерон, пептиды и аминокислоты, которые могут способствовать улучшению фертильности, повышению уровня энергии и поддержанию общего состояния здоровья», — подчеркнула Мухина.

По словам врача, особую пользу бычьи яйца могут принести мужчинам старше 45 лет, страдающим от проблем с фертильностью. Мухина призвала мужчин обратить внимание на высокое содержание жиров и белков в «железной жемчужине». При этом подчеркнув, что содержание жиров составляет примерно 20 грамм на 100 грамм продукта, включая полезные ненасыщенные жирные кислоты. Она порекомендовала для начала проконсультироваться со специалистом или диетологом, а потом начинать утро хотя бы с одного яйца.

В заключение инфекционист отметила, что минералы и витамины группы В также играют большую роль в обмене веществ и способствуют поддержанию здоровой иммунной системы и стабильном функционировании клеток.

