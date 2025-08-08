Дмитрий Журавлев ответил на то, что его шипперят с Иванченко: «Это нормально»

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Ведущий Дмитрий Журавлев рассказал об отношениях с Олесей Иванченко

Телеведущий Дмитрий Журавлев о сводничестве со стороны зрителей

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сердце ведущего «Натальной карты» уже много лет занято.

Ведущего Дмитрия Журавлева зрители постоянно сводят с его коллегой по программе «Натальная карта» Олесей Иванченко. Об этом он рассказал изданию Реоpletalk.

Журавлев отметил, что это естественное поведение для аудитории — приписывать роман тем, кого видят рядом на экране. Однако телеведущий счастливо женат, а с Иванченко его связывает лишь работа.

«То, что меня „шипперят“ (сводят, — Прим.ред.) с Олесей — это нормально. Меня „шипперят“ со многими. Мы с женой живем обычной жизнью: иногда ругаемся, ссоримся, плачем, веселимся. Весь спектр эмоций есть в наших отношениях», — уточнил Дмитрий.

Он добавил, что не скрывает свою супругу от общественности. Напротив, ее довольно часто можно встретить в публикациях на личных страницах телеведущего в социальных сетях. Журавлев подчеркнул, что жена для него — очень важный человек, с которым он многим делится и часто спрашивает советы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Олеся Иванченко сыграет главную роль в сериале «Няня Оксана».

Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

