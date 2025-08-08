Парламент Никарагуа поддержал доклад России о преступлениях Украины против детей

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 9 0

Политик осудил действия стран НАТО, которые на протяжении длительного времени просто игнорируют эту тему.

Парламент Никарагуа поддержал доклад России о преступлениях Украины против детей

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Доклад России о преступлениях Украины против детей поддержал парламент Никарагуа. Об этом сообщило новостное издание страны El 19 digital.

«Мы подтверждаем нашу твердую поддержку заключительного доклада парламентской комиссии по расследованию преступных действий против несовершеннолетних, совершенных киевским режимом», — цитирует портал заявление депутата Вильфредо Наварро, которое он сделал на пленарной сессии.

В своей речи политик также осудил страны НАТО и международные организации, которые на протяжении длительного времени успешно игнорировали эту тему. Он потребовал провести тщательное расследование, чтобы виновники преступлений против детей понесли заслуженное наказание.

Помимо этого, Вильфредо Наварро обратился к другим странам с просьбой распространить доклад РФ и публично осудить противозаконные действия Украины.

Чуть больше года назад Совет Федерации России утвердил итоговый документ парламентской комиссии по расследованию преступлений, которые совершил киевский режим в отношении несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве прошла акция в память о погибших детях в Донбассе. Участники мероприятия назвали имя каждого ребенка, который погиб от рук украинских боевиков.

