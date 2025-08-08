В Москве двое в масках ограбили отделение почты, похитив крупную сумму денег

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Сейчас их разыскивает полиция.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Лебедев Михаил

Двое неизвестных в масках ограбили отделение почты на юге Москвы, похитив крупную сумму денег. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

У преступников был с собой предмет похожий на пистолет. Угрожая оружием, злоумышленники, по предварительным данным, похитили около пяти миллионов рублей.

Все произошло в отделении почты на улице Медиков. О задержании грабителей пока не сообщали. Полиция продолжает их разыскивать. Ранее СМИ писали, что с места преступления преступники скрылись на автомобиле. Прокуратура Москвы взяла дело на контроль.

«Прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление местонахождения злоумышленников, их задержание и привлечение к уголовной ответственности», — говорится в публикации.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге воры обокрали четыре магазина одной сети за два часа. Они забрали сыр, красную икру и коньяк более чем на десять тысяч рублей. В преступлении участвовали три человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

