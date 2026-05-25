Псевдоподдержка: как пенсионеров обманывают обещаниями льгот

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 42 0

Преступникам важно не только получить деньги, но и захватить психологический контроль над жертвой.

Схема мошенников по обману пенсионеров со льготами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мошенники начали обманывать пенсионеров обещаниями льгот

Мошенники обманывают пенсионеров рассказами о программах поддержки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

«Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками службы ЖКХ и управляющих компаний, <…> уведомляют о выплате по некоей программе поддержки пенсионеров при условии внесения предоплаты», — отметили в ведомстве.

Также преступники могут заявлять представителям старшего поколения о якобы необходимости обновления страхового полиса обязательного медицинского страхования. При этом аферисты требуют передать личные данные.

Кроме того, в псевдопрограмму поддержки от мошенников входит ложная замена счетчиков воды и электричества по льготной цене.

В МВД подчеркнули, что в задачи таких злоумышленников входит не только хищение финансовых средств, но и захват психологического контроля над людьми. Им это нужно для дальнейшего использования своих жертв в преступной деятельности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники создали новую схему дистанционного обмана. Они добавляют пользователей в закрытые чаты с обещаниями больших доходов от вложений денежных средств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Тайная сторона Близнецов: астролог раскрыла правду о воздушном знаке зоди...

Последние новости

16:35
Бросьте вызов телу: врач раскрыла пользу ходьбы босиком
16:27
На Украине перезахоронили одного из главных пособников нацистов в годы Второй мировой
16:20
Слишком поздно: брошенная семья отказалась принимать в дом блудного отца
16:16
Экс-стилист Лерчек продала под видом люкса кроссовки, которые воняли клеем
16:11
«Сделано в Италии»: ирландский журналист показал дроны на месте удара ВСУ в Старобельске
16:10
Олег Савельев покинул пост замминистра обороны

Сейчас читают

Европа недосчиталась газа: поставки падают, запасы едва растут
Заседание по иску родственников Яниса Тиммы к Анне Седоковой перенесли
Двое суток после трагедии: последние новости об ударе по Старобельску
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео