Псевдоподдержка: как пенсионеров обманывают обещаниями льгот

Преступникам важно не только получить деньги, но и захватить психологический контроль над жертвой.
Мошенники начали обманывать пенсионеров обещаниями льгот
Мошенники обманывают пенсионеров рассказами о программах поддержки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.
«Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками службы ЖКХ и управляющих компаний, <…> уведомляют о выплате по некоей программе поддержки пенсионеров при условии внесения предоплаты», — отметили в ведомстве.
Также преступники могут заявлять представителям старшего поколения о якобы необходимости обновления страхового полиса обязательного медицинского страхования. При этом аферисты требуют передать личные данные.
Кроме того, в псевдопрограмму поддержки от мошенников входит ложная замена счетчиков воды и электричества по льготной цене.
В МВД подчеркнули, что в задачи таких злоумышленников входит не только хищение финансовых средств, но и захват психологического контроля над людьми. Им это нужно для дальнейшего использования своих жертв в преступной деятельности.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники создали новую схему дистанционного обмана. Они добавляют пользователей в закрытые чаты с обещаниями больших доходов от вложений денежных средств.
