Ряд западных журналистов, приехавших в Старобельск для освещения последствий удара ВСУ по общежитию колледжа, получили от своих редакций запреты на публикацию материалов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире федерального телеканала.

«Мы видим, опять же, поступающие прямые блокирующие распоряжения эту информацию не давать», — сказала дипломат.

О давлении со стороны руководства рассказали журналисты из Италии, которые, несмотря на запреты, все же подготовили свой репортаж. Захарова назвала действия западных СМИ сознательной акцией по замалчиванию правды.

Россия уже представила детальные материалы об атаке ВСУ на Старобельск на созванном Москвой заседании Совета Безопасности (СБ) ООН. Документы предварительно перевели на шесть официальных языков организации.

«Министерство иностранных дел выступит со специальным заявлением относительно тех ударов, которые в ответ на соответствующие страшные теракты наносились и будут наноситься по Киеву, и предупреждением зарубежному дипкорпусу, которое будет подробнейшим образом изложено», — подытожила Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время рабочей поездки на место трагедии в Старобельске ирландский журналист Чей Боуз пришел к выводу, что удары украинских боевиков по колледжу были точечными и преднамеренными. При этом он подчеркнул, что европейцы стараются выдать все происходящее за несчастный случай.

Корреспондент китайского телеканала Phoenix TV Лу Юйгуан обвинил западные СМИ в игнорировании удара ВСУ по Старобельску. Он назвал атаку ужасной.

