Орбан призвал провести саммит России и ведущих стран Европы

Диана Кулманакова
Премьер-министр Венгрии отметил, что руководство ЕС фактически отстранилось от процесса урегулирования конфликта на Украине.

Фото: www.globallookpress.com/Marton Monus

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за организацию саммита между Россией и ключевыми странами Евросоюза, включая Францию и Германию, который должен пройти после личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он заявил в эфире радиостанции Kossuth.

По мнению политика, именно соглашение между лидерами России и США может привести к урегулированию конфликта на Украине. Орбан отметил, что руководство Евросоюза фактически отстранилось от данного процесса, при этом занимая позицию поддержки продолжения конфликта. Он выразил сожаление по поводу слабой эффективности ЕС после последних переговоров с Вашингтоном по импортным тарифам.

Премьер призвал канцлера Германии и президента Франции вместе отправиться в Москву для переговоров от имени всей Европы, или при необходимости провести встречу на нейтральной территории. Орбан подчеркнул, что российско-европейский саммит необходим, так как конфликт идет на территории Европы, и европейские страны должны проявить активность в дипломатии, а не оставаться в стороне.

Орбан неоднократно поднимал этот вопрос в ходе консультаций со своими европейскими коллегами в Брюсселе, настаивая на своевременном проведении саммита, чтобы Европа смогла играть активную роль в разрешении конфликта и вопросах безопасности на континенте.

Встреча Путина и Трампа может состояться уже на следующей неделе. Место проведения встречи согласовано, как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, и одним из наиболее вероятных вариантов являются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

