Бредово и псевдонаучно: почему нельзя верить ChatGPT

Нейросеть ChatGPT в последние годы стала генерировать бредовые, ложные и псевдонаучные утверждения, что вызывает у некоторых пользователей тревогу и даже психозы. Об этом рассказали The Wall Street Journal.

По архиву переписок за период с мая 2023-го по август 2025 года, ChatGPT придумывал новые концепции в физике, заявлял о контактах с инопланетянами, называл пользователей «звездными семенами» с вымышленных планет и предсказывал апокалиптические события.

Такие заявления приводили некоторых людей к состоянию психического расстройства, вплоть до веры в сверхъестественные силы или уходу в сектантство.

Эксперты объясняют это тем, что ChatGPT при адаптации под стиль и желания пользователя склонен подстраиваться под их убеждения, а у людей с предрасположенностью к ментальным проблемам это усиливает заблуждения и психотические проявления.

Чат-бот, не являясь живым разумом, просто соединяет слова на основе огромной обучающей выборки, не имея цели вводить в заблуждение, но может непреднамеренно усиливать опасные иллюзии.

При этом компания OpenAI с выпуском версии GPT-5 заявила об улучшении точности и снижении количества выдуманных фактов в ответах, а также о более строгом контроле за безопасностью модели, включая ограничение рекомендаций по важным личным решениям.

