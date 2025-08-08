Бредово и псевдонаучно: почему нельзя верить ChatGPT

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

WSJ: ChatGPT делает бредовые и псевдонаучные высказывания

ChatGPT делает бредовые и псевдонаучные высказывания

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рекомендации нейросети приводили некоторых людей к состоянию психического расстройства, вере в сверхъестественные силы или уходу в сектантство.

Нейросеть ChatGPT в последние годы стала генерировать бредовые, ложные и псевдонаучные утверждения, что вызывает у некоторых пользователей тревогу и даже психозы. Об этом рассказали The Wall Street Journal.

По архиву переписок за период с мая 2023-го по август 2025 года, ChatGPT придумывал новые концепции в физике, заявлял о контактах с инопланетянами, называл пользователей «звездными семенами» с вымышленных планет и предсказывал апокалиптические события.

Такие заявления приводили некоторых людей к состоянию психического расстройства, вплоть до веры в сверхъестественные силы или уходу в сектантство.

Эксперты объясняют это тем, что ChatGPT при адаптации под стиль и желания пользователя склонен подстраиваться под их убеждения, а у людей с предрасположенностью к ментальным проблемам это усиливает заблуждения и психотические проявления.

Чат-бот, не являясь живым разумом, просто соединяет слова на основе огромной обучающей выборки, не имея цели вводить в заблуждение, но может непреднамеренно усиливать опасные иллюзии.

При этом компания OpenAI с выпуском версии GPT-5 заявила об улучшении точности и снижении количества выдуманных фактов в ответах, а также о более строгом контроле за безопасностью модели, включая ограничение рекомендаций по важным личным решениям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.38
-0.81 92.66
-0.35
Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

Последние новости

12:24
Курортный район Хоста затопило в Сочи
12:16
Преступление расследуется: как скажется ограбление «Почты России» на ее клиентах
11:54
Пилот посадил вертолет на вулкан и умер на Камчатке
11:38
Бредово и псевдонаучно: почему нельзя верить ChatGPT
11:15
«Заливался алкоголем»: подруга Чекалиных поделилась подробностями ее развода
11:03
Пошли на жесткие меры: во Владивостоке усилили контроль за безопасностью у воды

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс