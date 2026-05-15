Еще четверо раненых: ВСУ продолжают БПЛА-атаки на Белгородскую область

Четыре человека получили ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область

ВСУ продолжают наносить удары по населенным пунктам Белгородской области. По данным местного оперативного штаба, четыре мирных жителя получили ранения при очередной атаке FPV-дронами. Кроме того, повреждения получили окна и фасад коммерческого объекта, автомобиль, частный дом, надворная постройка и трактор. Другие последствия удара еще уточняются.

«В селе Солдатское Ракитянского округа от детонации дрона мужчина и три женщины получили осколочные ранения. Бригада скорой медицинской помощи (СМП) доставляет пострадавших в городскую больницу № 2 города Белгорода», — сказано в публикации оперштаба в мессенджере МАКС.

Двумя часами ранее представители оперштаба заявили, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. По последним данным, количество пострадавших возросло до девяти, в их числе есть дети. В частности, трехлетнюю девочку госпитализировали с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги. Бригады скорой помощи также доставили ее и других потерпевших в городскую больницу № 2.

В результате удара в доме загорелись несколько балконов, повреждены фасад и остекление. Ситуацию на месте происшествия контролирует временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Врачи в медучреждениях спасают пострадавших с осколочными ранами, акубаротравмами (повреждение структур среднего и внутреннего уха при воздействии взрывной ударной волны. — Прим. ред.).

