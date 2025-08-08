Путин и Мирзиеев обсудили сотрудничество в торговой и гуманитарных сферах

Лидеры также не оставили без внимания визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву.

Россия и Узбекистан заинтересованы в укреплении стратегического партнерства. Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Они обсудили сотрудничество в торговой, энергетической и гуманитарной сферах.

Также наш президент поделился оценкой своей беседы с спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Об итогах встречи с американским представителем Владимир Путин рассказал и президенту Казахстана. Касым-Жомарт Токаев, приветствовал шаги, направленные на мирное разрешения конфликта. Также лидеры обсудили вопросы двусторонней повестки.

